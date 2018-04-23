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Под Новосибирском загорелся детский лагерь
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Под Новосибирском загорелся детский лагерь 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 23 апреля под Новосибирском начался пожар в детском лагере в селе Бурмистрово в Искитимском районе.
На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших на пожаре нет.
«Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07.43 23 апреля. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела крыша двухэтажного здания. В лагере детей не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности, его локализовали в течение первого часа тушения. По информации МЧС, угрозы соседним строениям нет.
«Пожар 3-го ранга, пострадала крыша на площади корпусов. Причина пожара устанавливается. Есть вопрос по передаче сигнала. По этому случаю назначена проверка», — сообщил сегодня врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.
В субботу трассу М52 («Чуйский тракт») в Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге была нулевой.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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