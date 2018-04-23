Под Новосибирском загорелся детский лагерь

Утром 23 апреля под Новосибирском начался пожар в детском лагере в селе Бурмистрово в Искитимском районе.

На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших на пожаре нет.

«Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07.43 23 апреля. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела крыша двухэтажного здания. В лагере детей не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности, его локализовали в течение первого часа тушения. По информации МЧС, угрозы соседним строениям нет.

«Пожар 3-го ранга, пострадала крыша на площади корпусов. Причина пожара устанавливается. Есть вопрос по передаче сигнала. По этому случаю назначена проверка», — сообщил сегодня врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов

В субботу трассу М52 («Чуйский тракт») в Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге была нулевой.