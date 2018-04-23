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Четыре тысячи россиян пострадали от укусов клещей за месяц
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Четыре тысячи россиян пострадали от укусов клещей за месяц 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: tumix.ru
Примерно четыре тысячи человек обратились к врачам в 70 регионах России из‐за укусов клещей. Такие данные получены за месяц, сообщает телеканал «360».
С 15 марта 2018 года ведомство начало проводить еженедельный мониторинг на эту тему.
"По данным оперативного еженедельного мониторинга, на 20 апреля в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около четырех тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Специалисты в рамках профилактических и противоэпидермических мероприятий предприняли различные действия по борьбе с распространением инфекционных заболеваний, которые передаются этими насекомыми. Так, в 28 регионах проведена акарицидная обработка на площади более 6,5 тысяч гектаров. Всего в 2018 планируют обработать 139 тысяч гектаров.
Также в России проводят вакцинопрофилактику клещевого вирусного энцефалита. По данным Роспотребнадзора, на 20 апреля привито более миллиона человека в РФ.
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