Власти регионов СФО обвинили в лесных пожарах в Сибири местное население

ТАСС , 23 апреля. Почти все природные пожары, возникающие в регионах Сибири, происходят по вине местного населения. Об этом сообщили в понедельник в ведомствах, отвечающих за пожарную безопасность в лесах.

"Причина пожаров у нас в 100% случаев — человеческий фактор. Это неосторожное обращение с огнем", — сказал журналистам первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) в Бурятии Дмитрий Баклашкин. Он добавил, что за прошедшие выходные в Бурятии зарегистрированы 11 очагов лесных пожаров, часть их ликвидирована, на утро 23 апреля проводится работа по тушению одного действующего очага и двух локализованных.

Красноярском крае на утро понедельника действуют четыре пожара на площади 237 га. В регионе, как и в Бурятии, действует запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы, однако уже появились нарушители. По данным регионального Лесопожарного центра, в деревне Курыш Дзержинского района пенсионер сжигал сухую траву, не справился с огнем, который уничтожил два жилых дома. В краевом главке МВД сообщили, что ведется подсчет ущерба.

Нарушителей противопожарного режима выявляют и в Хакасии : за минувшие выходные там выявлены два нарушителя. В республике, весной 2015 года пострадавшей от сильного пожара, начавшегося с палов сухой травы, проходят профилактические рейды по частному сектору и дачным массивам в окрестностях Абакана . Здесь также действует особой противопожарный режим, запрещено сжигать мусор и траву на участках.

За прошедшие выходные на землях лесного фонда Алтайского края ликвидированы три лесных пожара. «Причины возгораний — несоблюдение правил пожарной безопасности и сельхозпал», — сообщили в региональном Минприроды

В Забайкалье, где число возгораний за выходные дни возросло в три раза — с четырех до 12, а их площадь увеличилась до 408 га, на территории всех муниципалитетов региона объявлен особый режим. Местные власти ввели ограничения на пребывание людей в лесах.