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В Бурятии зарегистрировали первые пожары в зоне космического мониторинга
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В Бурятии зарегистрировали первые пожары в зоне космического мониторинга 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 27 апреля. /ТАСС/. Пожары в зоне космического мониторинга зарегистрировали в Бурятии впервые в нынешнем пожароопасном сезоне, их площадь составляет 2,3 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
"На территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» зарегистрировано девять термоточек на 2,3 тыс. га в Баунтовском и Еравнинском районах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, так как данные пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. Кроме того, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", — сообщили в ведомстве.
За прошедшие сутки более 100 человек привлекались к тушению шести природных возгораний в разных районах республики. Из них пять очагов ликвидировано на площади около 15 га. На утро пятницы не потушенным, но локализованным на 50 га остается лесной пожар в Еравнинском районе. «На его ликвидации работают более 50 сотрудников лесной охраны и пожарных-парашютистов „Забайкальской базы авиационной охраны лесов“, — уточнили в РАЛХ.
Пожары в Иркутской области
В Иркутской области, по данным пресс-службы правительства региона, на утро пятницы действует один лесной пожар в Черемховском районе на общей площади 45 га, который был локализован днем ранее.
В четверг в иркутских лесах ликвидировали девять пожаров на 129,8 га, покрытых лесом, и семь на не лесных га.
»Два очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах", — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС предупреждают, что 27-28 апреля в связи с прогнозом неблагоприятных погодных явлений, в 15 районах Приангарья ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов V-IV класса. В ближайшие сутки в регионе ожидают высокие дневные температуры и усиление ветра до 18 м/с.
ТАСС: последние новости
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