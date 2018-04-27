В Бурятии зарегистрировали первые пожары в зоне космического мониторинга

УЛАН-УДЭ , 27 апреля. / ТАСС /. Пожары в зоне космического мониторинга зарегистрировали в Бурятии впервые в нынешнем пожароопасном сезоне, их площадь составляет 2,3 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"На территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» зарегистрировано девять термоточек на 2,3 тыс. га в Баунтовском и Еравнинском районах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, так как данные пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. Кроме того, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", — сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки более 100 человек привлекались к тушению шести природных возгораний в разных районах республики. Из них пять очагов ликвидировано на площади около 15 га. На утро пятницы не потушенным, но локализованным на 50 га остается лесной пожар в Еравнинском районе. «На его ликвидации работают более 50 сотрудников лесной охраны и пожарных-парашютистов „Забайкальской базы авиационной охраны лесов“, — уточнили в РАЛХ.

В Иркутской области, по данным пресс-службы правительства региона, на утро пятницы действует один лесной пожар в Черемховском районе на общей площади 45 га, который был локализован днем ранее.

В четверг в иркутских лесах ликвидировали девять пожаров на 129,8 га, покрытых лесом, и семь на не лесных га.

»Два очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах", — отметили в пресс-службе.