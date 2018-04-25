Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в два раза 

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла с 67 до 160 гектаров. Об этом заявили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
«Сейчас в республике действующие и локализованные пожары занимают площадь 160 гектаров. 98% возгораний тушим в первые сутки на малых площадях, чтобы не допустить распространения огня. Привлекаем максимально возможно силы и средства», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области вводят особый противопожарный режим с 15 апреля.