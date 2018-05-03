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Лесники тушат природные пожары на общей площади около 950 га в Иркутской области и Бурятии
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Лесники тушат природные пожары на общей площади около 950 га в Иркутской области и Бурятии 

ТАСС 1 час назад
Фото: БайкалФинанс
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Лесная охрана тушит 19 природных пожаров на территории Приангарья и Бурятии, общая площадь возгораний составляет около 950 га. Об этом сообщили журналистам в четверг в правительстве Иркутской области и Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии.
"В Бурятии проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на общей площади около 300 гектаров. Из них пять очагов локализовано, шесть продолжает действовать", — сообщили в РАЛХ.
По данным ведомства, самый крупный очаг зарегистрирован в Бичурском районе, он возник второго мая. Пожар уже прошел около 200 га. «Его тушение осложняется порывистым ветром. К ликвидации привлечено более 40 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователей, — сказал представитель РАЛХ. — Принято решение об увеличении группировки там в течение сегодняшнего дня».
В соседней Иркутской области на утро четверга на землях лесного фонда действует три пожара на общей площади 155 га, покрытых лесом, и 125 не лесных гектаров. «Еще пять очагов находятся в локализованном состоянии, их общая площадь составляет 217 га, покрытых лесом, и 145 не лесных гектаров», — сказали в пресс-службе областного правительства.
В пресс-службе иркутского ГУ МЧС сообщили, что в минувшую среду удалось отстоять от огня село Барлук Куйтунского района: лесной пожар вплотную приблизился к населенному пункту. С огнем боролись более суток. 94 местных жителя, домам которых угрожал огонь, были эвакуированы и устроены в пункте временного размещения и частично у родственников.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в настоящее время пожар близ села Куйтун локализован, «населенному пункту он уже не угрожает, но пока не ликвидирован».
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