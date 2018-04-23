В Дзержинском районе из-за пала сухой травы сгорели два дома

Дзержинском районе Красноярского края полицейские поймали мужчину, по вине которого сгорели два жилых дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пожар произошел в деревне Куртыш в результате пала сухой травы. Огонь вышел из-под контроля и перекинулся на жилье. Уничтожены два дома. Люди не пострадали. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Выяснилось, что траву жег 66-летний местный житель.

Стражи порядка напоминают о том, что с 20 апреля введен запрет на разведение открытого огня, пала травы, разведение костров. Нарушителям грозит штраф для физических лиц — до 5 тыс. руб, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей.