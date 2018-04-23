В Хабаровским крае люди трогаются вместе со льдом

В минувшее воскресенье вечерняя прогулка чуть было не закончилась печально для 15-летнего жителя города Комсомольска-на-Амуре . В 18.53 в Хабаровский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что на реке Амур в районе речного вокзала на льдине плывет человек, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. К городской Набережной незамедлительно выехала дежурная смена спасателей Хабаровского ПСО в составе 4 человек. На лодке спасатели подплыли к льдине и сняли с неё пострадавшего. На берегу молодого человека осмотрели врачи «скорой», медицинская помощь парню не потребовалась. С ним провели беседу о том, что выход на лёд может стоить жизни.

Видео: instagram.com/gorodkomsomolsk.ru По предварительной информации, подросток хотел продемонстрировать кому-то свою смелость. Он вышел на лёд на Набережной в районе памятника Первостроителям, но оказавшись на льдине, очень скоро понял, что обратно сам не выберется. Пришлось вызывать спасателей.