Тело мужчины найдено в сгоревшем гараже в Томске

Возгорание в металлическом гараже произошло накануне вечером. По данным регионального МЧС, пожарные при тушении обнаружили тело мужчины. Также в результате пожара обгорел салон автомобиля, закоптились стены внутри гаража. На месте работали две единицы техники и шесть человек. Причина пожара устанавливается.