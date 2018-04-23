Тело мужчины найдено в сгоревшем гараже в Томске 

Возгорание в металлическом гараже произошло накануне вечером. По данным регионального МЧС, пожарные при тушении обнаружили тело мужчины. Также в результате пожара обгорел салон автомобиля, закоптились стены внутри гаража. На месте работали две единицы техники и шесть человек. Причина пожара устанавливается.
Как писала «Русская планета», Роспотребнадзор опубликовал данные по итогам месяца мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, которые передаются через укусы этих насекомых. На 20 апреля в 70 субъектах РФ к медикам обратились примерно четыре тысячи человек, укушенных клещами. В их числе свыше полутора тысяч — дети. В ведомстве отметили, что нынешний показатель ниже среднемноголетних значений.