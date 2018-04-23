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В Красноярском крае из-за пала сухой травы сгорели два дома
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В Красноярском крае из-за пала сухой травы сгорели два дома 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Дзержинском районе Красноярского края, в деревне Курыш, по вине местного жителя сгорели дотла два жилых дома. Пострадавших нет. Личность поджигателя установлена — это 66-летний мужчина. По предварительным данным, пожар начался из-за того, что он решил сжечь сухую траву, а огонь перекинулся на жилые постройки. Поджигатель скрывается, его ищут полиция и жители деревни.
Напомним, что с 20 апреля в Красноярском крае действует особый противопожарный режим. Запрещается жечь сухую траву, разовдить костры в лесах, возле водоемов и на дачных участках. Нарушителям запрета грозит штраф: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей.
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