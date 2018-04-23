В Красноярском крае из-за пала сухой травы сгорели два дома

Дзержинском районе Красноярского края , в деревне Курыш, по вине местного жителя сгорели дотла два жилых дома. Пострадавших нет. Личность поджигателя установлена — это 66-летний мужчина. По предварительным данным, пожар начался из-за того, что он решил сжечь сухую траву, а огонь перекинулся на жилые постройки. Поджигатель скрывается, его ищут полиция и жители деревни.

Напомним, что с 20 апреля в Красноярском крае действует особый противопожарный режим. Запрещается жечь сухую траву, разовдить костры в лесах, возле водоемов и на дачных участках. Нарушителям запрета грозит штраф: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей.