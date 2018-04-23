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Пенсионер по неосторожности сжег два дома в Красноярском крае
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Пенсионер по неосторожности сжег два дома в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полиция Дзержинского района Красноярского края задержала 66‐летнего мужчину, который жег сухую траву и спалил два жилых дома. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Инцидент произошел в деревне Куртыш. Пожар начался во время пала сухой травы:
из-за  ветра огонь перекинулся на жилые дома, которые оказались полностью уничтожены. По предварительной информации, люди в результате пожара не пострадали.
Правоохранительные органы также напомнили, что с 20 апреля введен запрет на разведение открытого огня, пала травы и разведение костров. Штраф для  нарушителей-физических
лиц составляет до пяти тысяч рублей.
Такое наказание слишком мягкое, полагают кубанские чиновники. Местные власти хотят ужесточить ответственность за причастность к лесным пожарам.
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