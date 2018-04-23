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Число лесных пожаров в Забайкалье за выходные дни возросло в три раза
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Число лесных пожаров в Забайкалье за выходные дни возросло в три раза 

ТАСС 33 минуты назад
ЧИТА, 23 апреля. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Забайкальском крае за выходные дни возросло в три раза — с четырех до 12, а их площадь увеличилась до 408 га. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального минприроды.
"На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда региона действуют 12 лесных пожаров общей площадью 408 га", — указывается в тексте. Согласно данным «Авиалесоохраны», по состоянию на утро субботы в регионе бушевали четыре пожара общей площадью 152 гектара.
В региональном министерстве добавили, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвует 181 человек, задействовано 36 единиц техники. Министерство и подведомственные ему учреждения ведут постоянный мониторинг лесопожарной обстановки.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. На территории всех муниципалитетов региона объявлен особый режим. Местные власти ввели ограничения на пребывание людей в лесах.
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