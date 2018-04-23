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Прокуроры нашли нарушения в работе тренера после возгорания в автобусе с детьми из ЕАО
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Прокуроры нашли нарушения в работе тренера после возгорания в автобусе с детьми из ЕАО 

ТАСС 34 минуты назад
ТАСС, 23 апреля. Прокуратура после проверки инцидента с возгоранием в автобусе, перевозившем детскую волейбольную команду из ЕАО в Кемеровской области, нашла нарушения в работе тренера. Об этом сообщает в понедельник прокуратура Еврейской АО.
Происшествие, по данным прокуратуры, произошло 29 марта в Кемеровской области, известно о нем стало только сейчас. Спортивная команда детей из ЕАО после соревнований по волейболу среди команд юношей и девушек 2005-2006 года рождения, которые проходили в Кемерове, ехала в автобусе до аэропорта Толмачево.
Сопровождавшая детей тренер вместо того, чтобы перевезти их междугородним автобусом, решила воспользоваться услугами частного перевозчика. По пути автобус загорелся. Пассажиров вовремя вывели из горящего транспорта, никто не пострадал.
Пожар потушили сотрудники ГИБДД. Позднее было установлено, что детей везли нелегально, автобус был технически неисправен. Как уточнили ТАСС в прокуратуре, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.
"Прокурорская проверка показала, что тренером не принято достаточных мер по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников спортивной школы при организации их перевозки до места вылета, чем подвергнул себя и детей реальной опасности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для устранения нарушений директору Центра развития спорта Облученского района области внесено представление.
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