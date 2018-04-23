Тушением лесных пожаров в Приморье занимаются более 200 человек

В ликвидации лесных пожаров в Приморском крае принимает участие почти 200 человек и около 40 единиц техники, сообщает PRIMPRESS.

Сейчас, по информации департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары тушат в Ольгинском, Лазовском, Шкотовском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.

В ведомстве сообщают, что из семи природных пожаров за сутки пять локализовано на площади почти 150 гектаров, еще два пожара площадью 60 гектаров находятся в стадии локализации.

Ликвидацией возгораний в настоящее время занимаются сотрудники Приморской авиабазы и Приморского лесничества, парашютисты-десантники пожарной службы, арендаторы лесных участков — всего около 200 человек

В крае на утро 23 апреля, по словам специалистов, в ходе космического мониторинга выявлено более 200 тепловых аномалий.