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Тушением лесных пожаров в Приморье занимаются более 200 человек
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Тушением лесных пожаров в Приморье занимаются более 200 человек 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
В ликвидации лесных пожаров в Приморском крае принимает участие почти 200 человек и около 40 единиц техники, сообщает PRIMPRESS.
Сейчас, по информации департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары тушат в Ольгинском, Лазовском, Шкотовском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.
В ведомстве сообщают, что из семи природных пожаров за сутки пять локализовано на площади почти 150 гектаров, еще два пожара площадью 60 гектаров находятся в стадии локализации.
Ликвидацией возгораний в настоящее время занимаются сотрудники Приморской авиабазы и Приморского лесничества, парашютисты-десантники пожарной службы, арендаторы лесных участков — всего около 200 человек
В крае на утро 23 апреля, по словам специалистов, в ходе космического мониторинга выявлено более 200 тепловых аномалий.
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