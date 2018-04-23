Прокуратура назвала причину возгорания автобуса в Кемеровской области

Инцидент произошел в марте. В моторном отсеке автобуса, который, перевозил детскую волейбольную команду из ЕАО, произошел пожар. Взрослым — водителю автобуса и сопровождающему — удалось потушить огонь своими силам до прибытия пожарных. Обошлось без пострадавших, детей по пути в аэропорт Новосибирска забрал другой автобус.

"Как установлено сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель автобуса осуществлял нелегальную перевозку по маршруту " Кемерово — Новосибирск". Перевозка пассажиров осуществлялась на технически неисправном транспортном средстве, не оснащенном в установленном порядке тахографом и не оборудованном ремнями безопасности. В отношении правонарушителя приняты меры административного и уголовного воздействия", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокурорская проверка показала, что тренер не принял достаточных мер по обеспечению охраны жизни и здоровья детей при перевозке их до аэропорта и подверг себя и детей реальной опасности.