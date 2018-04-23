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Названа причина возгорания автобуса в Кемеровской области
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Прокуратура назвала причину возгорания автобуса в Кемеровской области 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Полиция выяснила, что водитель частного автобуса в Кемеровской области, где случился пожар во время перевозки детской волейбольной команды из Еврейской АО, работал нелегально, а сама машина была технически неисправна, сообщает прокуратура ЕАО.
Инцидент произошел в марте. В моторном отсеке автобуса, который, перевозил детскую волейбольную команду из ЕАО, произошел пожар. Взрослым — водителю автобуса и сопровождающему — удалось потушить огонь своими силам до прибытия пожарных. Обошлось без пострадавших, детей по пути в аэропорт Новосибирска забрал другой автобус.
"Как установлено сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель автобуса осуществлял нелегальную перевозку по маршруту "Кемерово — Новосибирск". Перевозка пассажиров осуществлялась на технически неисправном транспортном средстве, не оснащенном в установленном порядке тахографом и не оборудованном ремнями безопасности. В отношении правонарушителя приняты меры административного и уголовного воздействия", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что прокурорская проверка показала, что тренер не принял достаточных мер по обеспечению охраны жизни и здоровья детей при перевозке их до аэропорта и подверг себя и детей реальной опасности.
Прокуратура внесла представление директору МАУ "Центр развития спорта" МО "Облученский муниципальный район" ЕАО Андрею Иванову и потребовала рассмотреть вопрос о привлечении виновников к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении.
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