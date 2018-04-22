Космонавт сфотографировал природные пожары вблизи Владивостока 

Они опубликованы в его инстаграм-аккаунте.
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой видны природные пожары в южной части Приморского края.
«Пожароопасное время в этом году началось раньше обычного, снег растаял быстро, а новых осадков практически нет. В итоге даже из космоса видно, что на планете бушует много пожаров, тяжело за этим наблюдать… На фотографиях пожары в Китае (на границе с Россией), в Забайкальском крае и в районе Владивостока», — говорится в описании серии снимков.
Когда были сделаны фотографии, не уточняется.
Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)
19 Апр 2018 в 9:20 PDT