Космонавт сфотографировал природные пожары вблизи Владивостока

Они опубликованы в его инстаграм-аккаунте.

«Пожароопасное время в этом году началось раньше обычного, снег растаял быстро, а новых осадков практически нет. В итоге даже из космоса видно, что на планете бушует много пожаров, тяжело за этим наблюдать… На фотографиях пожары в Китае (на границе с Россией ), в Забайкальском крае и в районе Владивостока », — говорится в описании серии снимков.

Когда были сделаны фотографии, не уточняется.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

19 Апр 2018 в 9:20 PDT