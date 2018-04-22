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Главгосстройнадзор выявил нарушения норм пожарной безопасности при строительстве ТЦ в Ленинском районе
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Главгосстройнадзор выявил нарушения норм пожарной безопасности при строительстве ТЦ в Ленинском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Главным управлением государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области были выявлены нарушения требований пожарной безопасности при строительстве торгового центра в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главгосстройнадзор Московской области выявил нарушения требований пожарной безопасности при строительстве торгового центра в пос. Совхоза им. В. Ленина. Инспекторами было зафиксировано, что строительная площадка не обеспечена источниками пожаротушения, в бытовых помещениях отсутствовала противопожарная сигнализация и огнетушители», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, по данному факту в адрес участников строительства будет составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание со сроком устранения нарушений. Незначительные замечания в содержании стройплощадки подрядная организация обязалась устранить в течение недели.
«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж наружных и внутренних инженерных систем и сетей. Строительство в графике», — заключил и. о. начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
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