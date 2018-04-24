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Более 370 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках Подмосковья 16-22 апреля
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Более 370 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках Подмосковья 16-22 апреля 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Более 370 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства выявили сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора на стройках региона с 16 по 22 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 16 по 22 апреля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 373 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 282 ранее выявленных нарушения», — говорится в сообщении.
По словам и.о. начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, на территории региона за отчетную неделю по предписаниям инспекторов устранено 201 нарушение строительных норм и правил, приведено в порядок 33 строительных площадки, устранено 31 нарушение порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 16 иных нарушений.
«За неделю инспекторским составом ведомства проведено 210 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 144 — плановых, 66 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры», — отметили в пресс-службе.
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