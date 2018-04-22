Дом сгорел в Дальнем Константинове в ночь на 22 апреля

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь пожара — 80 кв.м.

Пожар тушили 5 машин и 13 человек.

Ранее сообщалось о том, что два пожара потушили в городском округе Дзержинск 19 апреля.