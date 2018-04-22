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Дом сгорел в Дальнем Константинове в ночь на 22 апреля
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Дом сгорел в Дальнем Константинове в ночь на 22 апреля 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь пожара — 80 кв.м.
Пожар тушили 5 машин и 13 человек.
Ранее сообщалось о том, что два пожара потушили в городском округе Дзержинск 19 апреля.
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