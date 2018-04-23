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В югорских ТРЦ нашли полторы тысячи нарушений
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В югорских ТРЦ нашли полторы тысячи нарушений 

РИА «ФедералПресс» 22 часа назад
Фото: Капотнинский меридиан
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре сотрудниками прокуратуры и МЧС выявлено почти 1500 нарушений требований пожарной безопасности в торговых центрах.
«По результатам проверок выявлено почти 1500 нарушений, с целью их устранения руководителям организаций внесено 316 представлений. Возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В суды уже направлено 17 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры.
Так, в Нефтеюганске в торговом центре «Москва» выявлена неисправность пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не открываются без ключа запоры на дверях эвакуационных выходов. Собственнику помещения внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»).
Как ранее писал «ФедералПресс», в Нижневартовске приостановлена эксплуатация торговых комплексов «Вегас» и «Премьер».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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