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Проверки в московских ТРЦ выявили более 11 тыс. нарушений правил пожарной безопасности
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Проверки в московских ТРЦ выявили более 11 тыс. нарушений правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В московских торгово-развлекательных центрах по итогам проверок было выявлено более 11 тыс. нарушений правил пожарной безопасности, пишет «Вечерняя Москва».
«С 26 марта было выявлено свыше 11 тыс. различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.
По итогам проверок была приостановлена деятельность торговых центров «Персей для детей», «Серебряный дом», «Вектор» и Усачевского рынка. Кроме того, на 90 суток был закрыт торговый центр «Щелково», администрация которого не выполнила предписания Госпожнадзора.
Всего были проверены 591 ТРЦ, 92 досуговых учреждения для детей, 61 учреждение культуры, а также спортивные, культурно-зрелищные и иные объекты массового скопления людей в российской столице.
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