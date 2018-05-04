Проверки в московских ТРЦ выявили более 11 тыс. нарушений правил пожарной безопасности

В московских торгово-развлекательных центрах по итогам проверок было выявлено более 11 тыс. нарушений правил пожарной безопасности, пишет «Вечерняя Москва».

По итогам проверок была приостановлена деятельность торговых центров «Персей для детей», «Серебряный дом», «Вектор» и Усачевского рынка. Кроме того, на 90 суток был закрыт торговый центр «Щелково», администрация которого не выполнила предписания Госпожнадзора.

Всего были проверены 591 ТРЦ, 92 досуговых учреждения для детей, 61 учреждение культуры, а также спортивные, культурно-зрелищные и иные объекты массового скопления людей в российской столице.