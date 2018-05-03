Прокуроры проверили пожарную безопасность более тысячи ТРЦ в шести регионах

В регионах прокуроры при участии МЧС России проводили проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек.

"В Калининградской, Амурской, Тамбовской и Иркутской областях, Республиках Алтай Башкортостан прокуроры проверили более 1 тысячи объектов", — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что прокуроры уделили особое внимание работе систем сигнализации и аварийного пожаротушения.

По результатам проверок было возбуждено около 1 тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено свыше 100 заявлений, в том числе с требованием приостановки деятельности, отметил собеседник агентства.