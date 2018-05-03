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Прокуроры проверили пожарную безопасность более тысячи ТРЦ в шести регионах
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Прокуроры проверили пожарную безопасность более тысячи ТРЦ в шести регионах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Прокуроры проверили исполнение закона о пожарной безопасности в тысяче торгово-развлекательных центров в шести регионах России, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ.
В регионах прокуроры при участии МЧС России проводили проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек.
"В Калининградской, Амурской, Тамбовской и Иркутской областях, Республиках Алтай и Башкортостан прокуроры проверили более 1 тысячи объектов", — заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве отметили, что прокуроры уделили особое внимание работе систем сигнализации и аварийного пожаротушения.
По результатам проверок было возбуждено около 1 тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено свыше 100 заявлений, в том числе с требованием приостановки деятельности, отметил собеседник агентства.
В частности, сообщается, что в Калининградской области суды приостановили деятельность 11 торговых центров.
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