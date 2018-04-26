Прокуратура потребовала закрыть семь ТРЦ на Ямале из-за нарушений правил пожарной безопасности

Прокуратора потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров в ЯНАО из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

В целом сотрудники прокуратуры МЧС выявили более 600 нарушений требований пожарной безопасности в местах массового скопления людей в регионе, возбудили 196 дел об административных правонарушениях. В суды направлены исковые заявления о запрете эксплуатации семи объектов.

«Установлены факты отсутствия либо неисправного состояния первичных средств пожаротушения, неисправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, загромождения эвакуационных выходов, складирования горючих материалов на путях эвакуации», — отметили в прокуратуре.

Злостным нарушителем оказался батутный парк в Ноябрьске — там был всего один эвакуационный выход, отделанный горючими материалами, а пожарная сигнализация не работала. Заведение суд постановил закрыть до устранения нарушений. Из-за многочисленных нарушений также приостановлена деятельность ноябрьского торгового центра «Русь», в котором располагался детский развлекательный комплекс «Чердак».