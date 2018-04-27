Нижегородская прокуратура направила в суды 17 исков о закрытии ТРЦ

В нижегородских торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и на других объектах с массовым пребыванием людей выявлено почти четыре тысячи нарушений, связанных с пожарной безопасностью. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокурорские проверки прошли на 287 объектах, владельцам которых вынесено около 300 представлений. В суды общей юрисдикции направлено 17 исковых заявлений с требованием о приостановлении их деятельности до устранения нарушений.

— Наиболее распространенными нарушениями стали необорудование помещений торговых объектов автоматической пожарной сигнализацией, автоматической системой пожаротушения, необеспечение первичными средствами пожаротушения, отсутствие аварийного освещения в лестничных клетках зданий, световых указателей «Выход» над дверями запасных выходов, хранение товаров на путях эвакуации, — заявили в надзорном ведомстве.

Существенные нарушения пожарной безопасности, влекущие угрозу причинения вреда жизни и здоровью, выявлены в Автозаводском, Канавинском, Приокском, Советском районах Нижнего Новгорода, Дзержинске и Павлове, а именно в «Звезде», «Шайбе», «Открытом материке», «Рояле», «Артеле», «Ониксе», «Рио», «Нагорном».