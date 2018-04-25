Не слышно пожарную сигнализацию и недостаточно выходов в кинозалах: ТРЦ «Фаворит» оштрафовали за пожароопасность 

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Из-за утреннего пожара в Тарманах из дома эвакуировали 15 человек

На улицы 30 лет Победы ночью сгорел двухэтажный автосервис

Пострадавших при взрыве в Заводоуковске доставили в Тюмень: 16-летняя девочка и 27-летний мужчина в реанимации