Не слышно пожарную сигнализацию и недостаточно выходов в кинозалах: ТРЦ «Фаворит» оштрафовали за пожароопасность 

В Тюмени прокуратура и МЧС проверили соблюдение правил пожарной безопасности в ТРЦ «Фаворит». В результате проверки торговый центр оштрафовали на 150 тысяч рублей. — В ходе проверки выявлено, что в торговом центре не передавался сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты ТРЦ на пульт пожарных подразделений. В некоторых помещениях отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, автоматическая установка пожаротушения, — заявили в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа Тюмени. Проверяющих не устроило то, что в некоторых кинозалах эвакуационных выходов было меньше, чем положено, а где-то отсутствовали противопожарные перегородки от помещений торгового центра. Также не работала система вытяжной противодымной вентиляции. Внешние поверхности наружных стен ТРЦ были выполнены горючих материалов, а пожарную сигнализацию было плохо слышно. По результатам проверки в отношении собственника ТРЦ «Фаворит» ООО «Альмира» было возбуждено административное дело, а затем выписан штраф. После трагедии в Кемерово сайт 72.ru самостоятельно изучил эвакуационные выходы в кинотеатрах и торговых центрах Тюмени. Проверяли и ТРЦ «Фаворит». Корреспонденту удалось беспрепятственно покинуть кинозал, но с выходом из торгового центра возникли проблемы. Массовая внеплановая проверка тюменских торговых центров в Тюмени началась 28 марта после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня», где погибли 60 человек. По последним данным, в Тюмени проверено порядка 70% магазинов. Недочеты нашли в ТРЦ «Гудвин», ЦУМе, ТРЦ «Колумб», ТЦ «Дарина» и в детском центре ТЦ «Для вас».