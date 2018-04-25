«Находиться тут небезопасно»: Владимир Якушев озвучил свою позицию по оштрафованным из-за нарушений ТРЦ

В эту среду, 25 апреля, в эфире телепрограммы «Час с губернатором» Владимир Якушев обозначил задачи и планы на текущий год в экономике и социальной сфере. Рассказал глава региона о ходе подготовки к возможному паводку, профилактике лесных пожаров и ответил на вопросы жителей нашей области. Одним из таких стала актуальная в последнее время тема проверок ТЦ и ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности. Горожан интересует, что будет после окончания проверок всех торговых объектов? — Я твёрдо убеждён в том, что такие проверки не должны быть разовыми мероприятиями. За порядком на торговых объектах, которые посещает огромное число людей, должно быть регулярным, ежедневным. Как обычный житель Тюмени я понимаю, что в тех ТРЦ, которые оштрафованы за выявленные нарушения, находиться небезопасно. Считаю, что на время устранения выявленных недочётов их нужно закрыть. Но сделать так или нет — решает только суд, — уточнил в ходе беседы с телеведущим глава региона.

Когда и почему начались проверки местных ТЦ и ТРЦ на пожароопасность

Тюменцы начали бояться заглядывать в местные торговые центры после страшной трагедии в Кемерово , где пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта унёс жизни 64 человек. После этого по поручению генпрокуратуры и губернатора начались проверки местных шоппинг-моллов. По словам замначальника областного МЧС Сергея Зиневича, вместе с сотрудниками прокуратуры проинспектировать предстояло сотни объектов, среди которых также — школы, детские сады и другие места массового скопления людей.

Итоги проверок. Какие нарушения выявлены и кто заплатит штраф

В числе первых торговых объектов, где обнаружены нарушения в соблюдении правил пожарной безопасности, оказался тобольский ТРЦ «Жемчужина Сибири». Прокуратура выписала штраф в 150 тысяч рублей. — На первом этаже на путях эвакуации и у пожарных кранов размещены посторонние предметы. Двери одного из эвакуационных выходов были слишком узкими, а у эскалаторов в случае пожара не предусмотрена блокировка. На первом этаже есть изменения планировки без соответствующего проекта, — уточнили в пресс-службе этого ведомства.

9 апреля стало известно, что в ТЦ «Дарина» в неисправном состоянии находилась пожарная сигнализация на втором и третьем этажах. Также на третьем этаже не работала система оповещения и управления эвакуацией. А на прошлой неделе, 16 апреля, выяснилось: находиться в ТРЦ «Колумб» — также небезопасно. Управляющая организация этой торговой площадки оштрафована на 175 рублей. И есть, за что. — На момент проверки в неисправном состоянии находились автоматические системы пожаротушения, противодымной защиты и пожарной сигнализации. Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивали необходимый уровень звука. Включение системы оповещения предусмотрено только в ручном режиме. Запуск системы дымоудаления предусмотрен также только в ручном режиме с диспетчерского поста, — рассказали в прокуратуре Калининского округа.

Звуковые системы оповещения о пожаре работали слишком тихо, запускаясь лишь в ручном режиме

Через несколько дней стало известно, что за неисправную систему пожаротушения и загромождённые эвакуационные выходы оштрафован торговый дом «Центральный», расположенный по улице Красина. Рынок с таким же названием тоже провалил проверку на пожаробезопасность. В этот понедельник, 23 апреля, стало известно о найденных нарушениях пожарной безопасности в ТРЦ «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров». А буквально сегодня утром мы рассказали вам о штрафе в 150 тысяч рублей и нарушениях в ТРЦ «Фаворит». — Выявлено, что в торговом центре не передавался сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты ТРЦ на пульт пожарных подразделений. В некоторых помещениях отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, автоматическая установка пожаротушения, — заявили в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа Тюмени.

И тут пожарные с прокурорами обнаружили изъяны в соблюдении обеспечения пожарной безопасности внутри здания