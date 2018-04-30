Глава МЧС заявил о нарушениях противопожарной безопасности в каждом втором ТРЦ и кинотеатре 

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что по итогам проверок выявлены нарушения противопожарной безопасности в каждом втором торгово-развлекательном центре (ТРЦ), кинотеатре или в месте массового отдыха детей, передает «РИА Новости».
«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — сказал Пучков.
При этом он отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями. действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров.
Пучков также объявил о том, что с 1 мая в ТЦ начнутся учения, в ходе которых будут отрабатываться действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров. Кроме того, будут еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.
«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — заявил глава МЧС России.
Массовые проверки в указанных объектах по всей стране начались после того, как в Кемерове сгорел ТРЦ «Зимняя вишня». В результате трагедии погибло 60 человек, в том числе много детей.