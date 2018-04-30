Глава МЧС заявил о нарушениях противопожарной безопасности в каждом втором ТРЦ и кинотеатре

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — сказал Пучков.

При этом он отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями. действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров.

Пучков также объявил о том, что с 1 мая в ТЦ начнутся учения, в ходе которых будут отрабатываться действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров. Кроме того, будут еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — заявил глава МЧС России.