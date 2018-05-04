Более тысячи нарушений пожарной безопасности выявлено в ТРЦ Челябинской области

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Более тысячи нарушений пожарной безопасности выявлено при проверках торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Челябинской области . Об этом сообщили в пятницу в правительстве региона по итогам заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор области Борис Дубровский.

"Всего было проверено 573 объекта, в том числе 50 торгово-развлекательных комплекса, 70 детских досуговых организаций, 274 объекта культуры, 104 объекта спорта и иные сооружения с массовым пребыванием людей. По результатам проверки было выявлено 1100 нарушений, внесено 186 представлений прокуратуры об их устранении, в отношении 262 должностных и юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел о привлечении к административной ответственности, в суд направлено 19 исков с требованием устранить нарушения, объявлено восемь предостережений о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении.

В правительстве региона пояснили, что ряд нарушений носят грубый характер, что ставит под сомнение дальнейшую эксплуатацию данных объектов без незамедлительного их устранения. По таким фактам направлено 17 исков в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности объектов до полного устранения нарушений.

По словам Дубровского, проверки проводились после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . «Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели, и при этом нашли нарушения. То есть собственники даже не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации. Нам необходимо переломить такое халатное отношение к вопросам пожарной безопасности», — цитирует пресс-служба главу региона.