Более 20 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в общественных зданиях в Сибири

Масштабные проверки на объектах с массовым пребыванием людей (торговых и торгово-развлекательных комплексах, детских досуговых организациях, объектах культуры, спорта) проводятся по заданию Генеральной прокуратуры РФ после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , где погибли 60 человек.

"В Сибири по итогам проверок на объектах с массовым пребыванием людей выявлено более 21 тыс. нарушений законодательства. Проверками охвачено более 4,4 тыс. таких объектов, практически на каждом из которых выявлены нарушения требований законодательства. Установлено, что в помещениях многих ТЦ, объектов культуры и спорта отсутствовали эвакуационные выходы, первичные средства пожаротушения (огнетушители), а на дверях эвакуационных выходов запоры, которые обеспечивали бы возможность их свободного открывания изнутри без ключа", — сообщает пресс— служба.

К примеру, в том же Кемерове в ТЦ «Аврора» (16 тыс. кв. м) автоматической установкой пожаротушения оборудована лишь треть от общей площади здания, отсутствует внутренний противопожарный водопровод, не выполнены эвакуационные выходы с 1 по 4 этаж, отсутствуют вторые эвакуационные выходы на 3, 4 этажах и из помещения игровой комнаты. После обращения прокуратуры в суд работа ТЦ была приостановлена до устранения нарушений, эксплуатация здания запрещена с 6 апреля.

Вдвое больше мест в кинозалах и мебельный центр в гараже

Томской области только в одном ТРЦ «Изумрудный город» выявлено более 100 нарушений. В том числе более чем в 10 раз превышена нормативная площадь пожарного отсека, превышена допустимая вместимость кинозалов (1,5 тысячи посадочных мест вместо предусмотренных 800), произведена несанкционированная перепланировка, отсутствуют установки автоматического пожаротушения, не обеспечено исправное состояние системы пожаротушения. Работа ТЦ также приостановлена судом.

Иркутской области в четверг принято решение о приостановке деятельности седьмого торгового центра — принадлежащий ООО «Промстроймаркет» ТЦ «Пятачок». Ранее по результатам масштабной проверки были закрыты шесть торговых центров, в том числе крупнейший в Восточной Сибири ТРЦ «Silver Mall», а также «IcePeople» и ТРЦ «Карамель».

Забайкальском крае , по данным региональной прокуратуры, нарушения выявили в 250 из 270 проверенных объектов. Всего нарушений свыше 1,2 тысячи. Возбуждено 123 административных дела, закрыты детские центры «Динозаврия» и Hello kids.

"В обоих центрах неустранимые нарушения — они находятся выше второго этажа", — сказал журналистам начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Александр Трухин. Детские центры, согласно законодательству, не могут находиться выше второго этажа здания. На рассмотрении судов, по его словам, находятся ходатайства прокуратуры о приостановке деятельности в Чите трех торговых и одного батутного центра.

Выявлены случаи, когда ТЦ располагались в зданиях, не предназначенных для этих целей. Так, ТЦ «Мама-Мебель» в Новокузнецке размещен в гаражном комплексе. Прокуратура подготовила иск в суд о запрете его эксплуатации. В Барнауле в ТРЦ «Первомайский» на 4-м этаже вместо запроектированного бильярдного клуба размещены детские развлекательные зоны и кафе, а в подвале вместо автостоянки — магазин бытовой техники.

Генпрокуратура обращает внимание на массовые нарушения в детских развлекательных центрах. Сейчас ведомство добивается закрытия двух развлекательных центров в Омской области города Омск и Тара). Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в одном из них не были смонтированы, а в другом — отключены. В этом же регионе в плавательном бассейне «Пингвин» работают не все датчики АПС, во всем здании отсутствует аварийное освещение.

Незамеченные нарушения

"Бездействие и несвоевременное принятие мер, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие каких-либо мер к правонарушителям установлены прокурорами в региональных управлениях МЧС России", — отмечает Генпрокуратура.

Так, в Иркутской области при проверке ТЦ «Саяны» в поселке Залари установлено отсутствие второго эвакуационного выхода на втором этаже здания, что не было замечено должностными лицами МЧС при предыдущей проверке в октябре 2015 года. Также не были замечены явные нарушения требований пожарной безопасности в ходе плановой проверки Черемховского драматического театра имени В. П. Гуркина, которая проводилась в ноябре 2017 года.

По результатам проведенных проверок прокуроры округа внесли свыше 2,7 тысячи представлений, вынесли 2,3 тыс. постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суды предъявлено порядка 160 исков, большая часть которых касаются требований о приостановлении эксплуатации объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. Проверки будут продолжены.