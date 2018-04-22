В Приморье природный пожар вплотную подобрался к АЗС 

Сухая трава горела вблизи АЗС 22 апреля.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», природный пожар возник в районе развязки Кипарисово — Раздольное — Уссурийск. Рядом находится АЗС. Другие подробности не приводятся.
Между тем, Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает гражданам о запрете выжигания сухой растительности, применения открытого огня при уборке территории, наведении порядка на дачных участках, использования мангалов. Также действует режим ограничения пребывания людей в лесу. Нарушителям противопожарного законодательства грозят крупные штрафы. Центром управления в кризисных ситуациях круглосуточно ведётся мониторинг складывающейся обстановки. Продолжает работу Межведомственный оперативный штаб.