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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Тюменью 

Газета.Ru 35 минут назад
Взрыв бытового газа вызвал пожар в жилом доме в городе Заводоуковск Тюменской области. В результате пострадала семья из трех человек, сообщает телеканал «360».
По данным спасателей, пожар тушили более 30 человек и девять единиц техники.
Детей среди тех, кто получил травмы, нет. Всех пострадавших доставили в местную больницу.
"У одной пациентки небольшая площадь ожога, у двоих других пострадавших, по предварительным данным, площадь ожогов порядка 35−40%. Они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких", — сообщили в пресс-службе тюменского Депздрава.
Двух самых тяжелых пациентов в ближайшее время перевезут в областной центр. Их положат в ожоговое отделение областной клинической больницы N 1.
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