Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Тюменью

Взрыв бытового газа вызвал пожар в жилом доме в городе Заводоуковск Тюменской области . В результате пострадала семья из трех человек, сообщает телеканал «360».

По данным спасателей, пожар тушили более 30 человек и девять единиц техники.

Детей среди тех, кто получил травмы, нет. Всех пострадавших доставили в местную больницу.

"У одной пациентки небольшая площадь ожога, у двоих других пострадавших, по предварительным данным, площадь ожогов порядка 35−40%. Они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких", — сообщили в пресс-службе тюменского Депздрава.

Двух самых тяжелых пациентов в ближайшее время перевезут в областной центр. Их положат в ожоговое отделение областной клинической больницы N 1.