Один человек пострадал при вспышке жировых отложений в кафе на юге Москвы

В результате вспышки жировых отложений в кафе, расположенном в столичном районе Орехово-Борисово Северное, пострадал сотрудник заведения, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города. «В кафе в Борисовском проезде произошла вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе. В результате инцидента пострадал один работник общепита», — сказал собеседник агентства. В свою очередь, в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице агентству «Москва» подтвердили, что в д. 10, корп. 1 по Борисовскому проезду произошла вспышка жировых отделений в административном здании. Впоследствии она была оперативно ликвидирована.