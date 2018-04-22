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Один человек пострадал при вспышке жировых отложений в кафе на юге Москвы
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Один человек пострадал при вспышке жировых отложений в кафе на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В результате вспышки жировых отложений в кафе, расположенном в столичном районе Орехово-Борисово Северное, пострадал сотрудник заведения, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города.
«В кафе в Борисовском проезде произошла вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе. В результате инцидента пострадал один работник общепита», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице агентству «Москва» подтвердили, что в д. 10, корп. 1 по Борисовскому проезду произошла вспышка жировых отделений в административном здании. Впоследствии она была оперативно ликвидирована.
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