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Из горевшего дома в Саратове эвакуировали детей
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Из горевшего дома в Саратове эвакуировали детей 

Новости Саратова 13 минут назад
Фото: Новости Саратова
Возгорание в подвальных помещениях вызвало сильное задымление в жилых помещениях.
ЧП произошло днем 22 апреля в Заводском районе Саратова на улице Пономарева. Здесь задымились два многоквартирных домах N 22 и N 26А. Огонь вспыхнул, со слов очевидцев, в подвалах.
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из дома № 22 семерых человек. Среди тех, кого спасли огеборцы, были также 4 ребенка. Причем, из одной квартиры, которая находилась на 4-м этаже, мужчину с ребенком пришлось вызволять при помощи альпинистского снаряжения.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники ГУ МЧС региона и полиция выясняют причины инцидента.
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