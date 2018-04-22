Из горевшего дома в Саратове эвакуировали детей

Возгорание в подвальных помещениях вызвало сильное задымление в жилых помещениях.

ЧП произошло днем 22 апреля в Заводском районе Саратова на улице Пономарева. Здесь задымились два многоквартирных домах N 22 и N 26А. Огонь вспыхнул, со слов очевидцев, в подвалах.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из дома № 22 семерых человек. Среди тех, кого спасли огеборцы, были также 4 ребенка. Причем, из одной квартиры, которая находилась на 4-м этаже, мужчину с ребенком пришлось вызволять при помощи альпинистского снаряжения.