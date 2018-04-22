Ещё
Частный дом в Щелковском районе остался без воды из‑за ошибки при укладке трубопровода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Частный дом в Щелковском районе остался без воды из‑за ошибки при укладке трубопровода 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Частный дом в подмосковном Щелковском районе три недели оставался без воды из-за неправильно проложенной трубы, вода в которой замерзла и оттаяла только с приходом тепла.
Ранее Наталья Мамадалиева, проживающая в частном доме в поселке Загорянский Щелковского района, рассказала РИАМО, что в ее дом три недели не поступает вода из-за проблемы с пожарным гидрантом. По словам женщины, все это время сотрудники местного водоканала не могли решить проблему с уличным водопроводом.
«Воду дали. Мне ребенок позвонил и сказал, что дали воду», — сообщила Мамадалиева, уточнив, что лично не видела сотрудников водоканала, так как целый день была на работе.
Сотрудник Щелковского водоканала пояснил РИАМО, почему в частном доме три недели не было воды.
«Ввод в дом был сделан с нарушениями, труба была закопана неглубоко. Она была замерзшая, труба замерзла на участке жительницы. После того, как труба отмерзла, пошла вода», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что водопровод должен уходить под землю на глубину 1,7-1,8 метра, а на данном участке трубу закопали всего на 1,2 метра.
«Мы объясняли, что замерзла пластиковая труба, а отморозить мы ее не можем, так как нет технических средств, тем более труба замерзла на ее (жительницы — ред.) территории», — добавил собеседник агентства.
РИАМО: последние новости
Спасатели не обнаружили признаков пожара в башне «Москва‑Сити» 25 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки В Подмосковье проводят проверку из‑за оторвавшейся у электрички двери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость138
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»474
Скончался Евгений Звягин5
Макрон дал совет по общению с Путиным79
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой261
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение