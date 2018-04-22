Частный дом в Щелковском районе остался без воды из‑за ошибки при укладке трубопровода

Частный дом в подмосковном Щелковском районе три недели оставался без воды из-за неправильно проложенной трубы, вода в которой замерзла и оттаяла только с приходом тепла.

Ранее Наталья Мамадалиева, проживающая в частном доме в поселке Загорянский Щелковского района, рассказала РИАМО , что в ее дом три недели не поступает вода из-за проблемы с пожарным гидрантом. По словам женщины, все это время сотрудники местного водоканала не могли решить проблему с уличным водопроводом.

«Воду дали. Мне ребенок позвонил и сказал, что дали воду», — сообщила Мамадалиева, уточнив, что лично не видела сотрудников водоканала, так как целый день была на работе.

Сотрудник Щелковского водоканала пояснил РИАМО, почему в частном доме три недели не было воды.

«Ввод в дом был сделан с нарушениями, труба была закопана неглубоко. Она была замерзшая, труба замерзла на участке жительницы. После того, как труба отмерзла, пошла вода», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что водопровод должен уходить под землю на глубину 1,7-1,8 метра, а на данном участке трубу закопали всего на 1,2 метра.

«Мы объясняли, что замерзла пластиковая труба, а отморозить мы ее не можем, так как нет технических средств, тем более труба замерзла на ее (жительницы — ред.) территории», — добавил собеседник агентства.