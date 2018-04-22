Спецборт МЧС доставил в Оренбуржье в состоянии комы гайчанина из Германии 

Мужчина вместе с женой гостил в ФРГ, когда у него случился приступ острой почечной недостаточности. Немецкие врачи ввели россиянина в медикаментозную кому и начали лечение перед отправной на родину. Родственники гайчанина попросили губернатора Юрия Берга о помощи, при личном участии главы региона, который обратился к министру МЧС Владимиру Пучкову, был организован спецрейс из Нюрнберга, сообщает ГУ МЧС региона.
Сейчас гайчанину оказывают медицинскую помощь врачи областной клинической больницы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.