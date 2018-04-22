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Противники строительства мусоросжигательного завода в Татарстане вышли на акцию протеста
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Противники строительства мусоросжигательного завода в Татарстане вышли на акцию протеста 

Казанский репортер 27 минут назад
Фото: Казанский репортер
Активисты, выступающие против строительства под Казанью мусоросжигательного завода собрались на митинг. В эти минуты в парке «Крылья советов» начинается акция протеста. Корреспондент «Казанского репортера» с места событий передает, что на митинг собралось около 500 человек. Кроме основного требования, запретить строительство МСЗ в Татарстане, протестующие выдвигают еще ряд тем: привлечение в ответственности виновных за пожар на Самосыровской свалке в 2008 году, раздельный сбор отходов и референдум о строительстве завода.
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