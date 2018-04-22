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Под Новосибирском минувшей ночью горел жилой дом
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Под Новосибирском минувшей ночью горел жилой дом 

АиФ-Новосибирск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Бердске под Новосибирском загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
К счастью, людей вовремя удалось эвакуировать из помещений.
Пожар начался в 2 часа ночи и 37 минут. Из пятиэтажке по улице Боровая 102 пожарные эвакуировали 19 человек. При этом, трое детей пришлось эвакуировать при помощи спасательных устройств.
Для ликвидации возгорания пришлось задействовать 4 единицы техники и 12 спасателей. В 02:43 огонь был потушен. От пожара пострадали подъездное окно между 1 и 2 этажом, а также стены подъезда.
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