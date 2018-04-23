В Нижегородской области локализовали крупный пожар на заводе

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал о пожаре на кровле двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А. Ю. Юргенса на улице Ленина, дом 99, из горящего здания были выведены 153 человека.

"В 10.45 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства возгорания выясняются.