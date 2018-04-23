В Нижегородской области локализовали крупный пожар

Пожар на кровле производственного здания на территории кожевенного завода в Богородске Нижегородской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал о пожаре на кровле двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А. Ю. Юргенса на улице Ленина, дом 99, из горящего здания были выведены 153 человека.
"В 10.45 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства возгорания выясняются.