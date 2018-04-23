Ещё
В Нижегородской области локализовали крупный пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области локализовали крупный пожар на заводе 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар на кровле производственного здания на территории кожевенного завода в Богородске Нижегородской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал о пожаре на кровле двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А. Ю. Юргенса на улице Ленина, дом 99, из горящего здания были выведены 153 человека.
"В 10.45 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства возгорания выясняются.
РИА Новости: последние новости
СК уточнил число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Под Новосибирском произошел пожар в детском лагере В Якутии начальник противопожарной службы уволился после голодовки пожарных
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»129
Центр Еревана парализован389
Индия лишила Россию Су-5763
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение