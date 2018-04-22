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Останки мужчины обнаружены на месте сгоревшего дома в Кичменгско-Городецком районе
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Останки мужчины обнаружены на месте сгоревшего дома в Кичменгско-Городецком районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожар произошел сегодня ночью в деревне Шатеново Кичменгско-Городецкого района. Сообщение на пульт пожарных поступило в 0.23. До места происшествия огнеборцев отделяло 30 км. К моменту приезда пожарных одноэтажный деревянный рубленый дом горел открытым пламенем.
Всего на место выехали 2 пожарных расчета и 7 человек. Потушить пламя, которое охватило дом и хозпостройки, удалось в 2.15. Общая площадь пожара составила 72 кв. метра. На месте происшествия при разборе завалов обнаружены останки человека. Предположительно, это хозяин дома — мужчина 1965 года рождения.
Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.
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