Останки мужчины обнаружены на месте сгоревшего дома в Кичменгско-Городецком районе

Пожар произошел сегодня ночью в деревне Шатеново Кичменгско-Городецкого района. Сообщение на пульт пожарных поступило в 0.23. До места происшествия огнеборцев отделяло 30 км. К моменту приезда пожарных одноэтажный деревянный рубленый дом горел открытым пламенем.

Всего на место выехали 2 пожарных расчета и 7 человек. Потушить пламя, которое охватило дом и хозпостройки, удалось в 2.15. Общая площадь пожара составила 72 кв. метра. На месте происшествия при разборе завалов обнаружены останки человека. Предположительно, это хозяин дома — мужчина 1965 года рождения.

Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.