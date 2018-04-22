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Состояние трех отравившихся неизвестным веществом в КБР, оценивается как стабильное
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Состояние трех отравившихся неизвестным веществом в КБР, оценивается как стабильное 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Три человека, отравившиеся неизвестным веществом в поселке Кашхатау Черекского района Кабардино-Балкарии, остаются в больнице, их состояние стабильное. Об этом сообщили в Минздраве региона.
В субботу в одной из квартир в поселке Кашхатау родственники в бессознательном состоянии обнаружили семью. Трое членов семьи, в том числе восьмилетний ребенок, скончались, не приходя в сознание, еще троих доставили в больницу.
"Две женщины остаются в токсикологическом отделении городской клинической больницы № 1 Нальчика, еще один парень в реанимации, их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает", — сообщила ТАСС помощник министра здравоохранения республики Лилия Шомахова.
Республиканское следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку по факту ЧП, среди версий произошедшего рассматривается отравление угарным или бытовым газом. Для выяснения обстоятельств произошедшего следователями назначены судебно-медицинские экспертизы и химические экспертизы проб воздуха в квартире, проводится осмотр состояния газовых приборов и другие необходимые проверочные мероприятия.
В АО «Газпром газораспределение Нальчик» ТАСС пояснили, что газовые приборы находятся в исправном состоянии. «В настоящее время ведется расследование. Приборное обследование помещения не показало наличие угарного газа, приборы в исправном состоянии, тяга в дымоходе есть», — сообщили в компании.
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