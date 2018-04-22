В Красноярске напротив здания Следкома нарисовали неприличное граффити

Надпись появилась на здании по адресу Парижской Коммуны, 22. Неизвестные написали на фасаде дома ругательное слово. В соцсетях красноярцы предполагают, что таким образом кто-то решил выразить свой протест — напротив дома через дорогу располагается Следственный комитет. Отметим, что от рук «художников» пострадало здание, принадлежащее историческому кварталу. Дом был построен во второй половине XIX века и принадлежал купцу Гадалову. В Красноярске это уже не первый случай, когда вандалы рисуют граффити на исторических зданиях. Так, в мае 2017 года неизвестные исписали панно на кинотеатре «Родина» в стиле граффити. Тогда взволнованные красноярцы даже собирались самостоятельно отмывать панно, но вспомнили, что это запрещено законом, так как оно признано объектом культурного наследия.