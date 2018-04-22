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В Кургане бомжи чуть не сожгли жилой дом в центре города
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В Кургане бомжи чуть не сожгли жилой дом в центре города 

Уральский меридиан 17 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 21 марта, вечером недалеко от Центральной площади города, по адресу Гоголя, 53 вспыхнула крыша жилого дома. На запах гари жильцы обратили внимание не сразу, посчитав, что у кого-то на плите подгорел ужин. Однако, когда с чердака повалил едкий дым и появились языки пламени, люди вызвали пожарных. По словам очевидцев, на чердаке часто любили собираться местные бомжи, поэтому именно их винят в пожаре. Только помимо них, на крыше были замечены и подростки, которые втихаря там курили. Жители неоднократно и безрезультатно просили Управляющую компанию закрыть вход на чердак.
Вовремя прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. Теперь жителя верхних этаже придется делать ремонт и покупать новую мебель. На потолке во многих квартирах дыры, в комнатах копоть, а от воды вздулись обои, пришла в негодность бытовая техника и мебель. Однако, никакие материальные ценности не дороже человеческой жизни. Жильцы могли угореть от едкого дым и погибнуть, если пожар случился поздно ночью.
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