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Торговый центр «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Торговый центр «Мега Дыбенко» эвакуируют
Ivyborg.ru
17 минут назад
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Посетителей «Мега Дыбенко» в Кудрово эвакуируют.
По словам очевидцев, к центру приехали несколько пожарных машин. Из-за массового оттока посетителей автомобильное движение затруднено.
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