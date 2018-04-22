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Торговый центр «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Торговый центр «Мега Дыбенко» эвакуируют 

Ivyborg.ru 17 минут назад
Посетителей «Мега Дыбенко» в Кудрово эвакуируют.
По словам очевидцев, к центру приехали несколько пожарных машин. Из-за массового оттока посетителей автомобильное движение затруднено.
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