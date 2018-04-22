Торговый центр «Мега Дыбенко» эвакуируют

Посетителей «Мега Дыбенко» в Кудрово эвакуируют.

По словам очевидцев, к центру приехали несколько пожарных машин. Из-за массового оттока посетителей автомобильное движение затруднено.