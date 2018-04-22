Посетителей «Мега Дыбенко» в Петербурге вывели на улицу из‐за запаха гари

Днем 22 апреля всех сотрудников и посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» в Санкт‐Петербурге вывели на улицу. Это произошло после того, как одному из гостей ТЦ показалось, что в здании началось возгорание, сообщило ИА Nation News.

Со слов очевидцев, сигнал тревоги сработал около 11:00. На место прибыли три пожарные машины. Часть посетителей попытались уехать с территории торгового центра, но на выезде образовались огромные пробки. В итоге несколько сотен человек были вынуждены ждать, пока ситуация разрешится.

Как выяснилось позже, никакого возгорания в торговом павильоне не было.