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Посетителей «Мега Дыбенко» в Петербурге вывели на улицу из‐за запаха гари
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Посетителей «Мега Дыбенко» в Петербурге вывели на улицу из‐за запаха гари 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Днем 22 апреля всех сотрудников и посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» в Санкт‐Петербурге вывели на улицу. Это произошло после того, как одному из гостей ТЦ показалось, что в здании началось возгорание, сообщило ИА Nation News.
Со слов очевидцев, сигнал тревоги сработал около 11:00. На место прибыли три пожарные машины. Часть посетителей попытались уехать с территории торгового центра, но на выезде образовались огромные пробки. В итоге несколько сотен человек были вынуждены ждать, пока ситуация разрешится.
Как выяснилось позже, никакого возгорания в торговом павильоне не было.
Днем ранее посетителей и персонал торгового центра «Мега» в подмосковных Химках выгнали на улицу во время сильного урагана. Толпы людей оказались на улице под дождем.
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