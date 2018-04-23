Из торгового центра «Московский» эвакуировали посетителей из-за пожарной тревоги

В понедельник, 23 апреля, в торговом центре «Московский» объявили пожарную тревогу. Из здания эвакуировали посетителей и работников.

— Все стоят на улице. К зданию подъехали несколько пожарных машин, — сообщили испуганные очевидцы в редакцию 63.ru.

Но оказалось, что для тревоги нет повода. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в «Московском» были учения. Аналогичные мероприятия проводили на прошлой неделе в «Космопорте», «Авроре» и «Амбаре».

Городские торговые комплексы начали проверять после трагических событий в Кемерово . На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло несколько десятков несовершеннолетних детей и их родители. По мнению экспертов, причиной трагедии стали серьезные нарушения правил противопожарной безопасности.

Встревоженные горожане всерьез обеспокоились за свои жизни после пожара на Кузбассе. 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах проверки вы сможете узнать, прочитав наш фото— и видеорепортаж.

Сотрудники МЧС также уже побывали в «Авроре Молл». Посмотрите репортаж 63.ru о том, как проходила инспекция. 3 апреля в ТЦ закрыли два блока. Представители «Авроры» поясняли, что это связано с дополнительной проверкой торгового центра для обеспечения безопасности посетителей. Сейчас молл работает в обычном режиме.

Но надзорные ведомства добились через суд закрытия торгового центра «Рента». Посмотрите наш репортаж о том, как это происходило.