В Королеве сгорела иномарка

Во дворе дома на улице Горького в Королеве сгорела иномарка, полиция проводит проверку, сообщает РИАМО

В дежурную часть 15 апреля поступило заявление от местного жителя о том, что во дворе дома произошло возгорание его автомобиля Infinity.