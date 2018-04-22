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В Королеве сгорела иномарка
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В Королеве сгорела иномарка 

Газета.Ru 1 час назад
Во дворе дома на улице Горького в Королеве сгорела иномарка, полиция проводит проверку, сообщает РИАМО.
В дежурную часть 15 апреля поступило заявление от местного жителя о том, что во дворе дома произошло возгорание его автомобиля Infinity.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится экспертиза. По результатам проверки будет принято решение", — сказала старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.
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