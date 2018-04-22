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В Краснодарском крае заживо сгорели мать и трое детей
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В Краснодарском крае заживо сгорели мать и трое детей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным СКР, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:27 мск. В ликвидации пожара участвовали 19 человек и 6 единиц техники, огонь потушили в 06:48 мск. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за дровяной печи.
При тушении пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела 28-летней женщины и троих ее малолетних детей. Как стало известно, в деревянном домовладении с дровяным печным отоплением проживала мать 28-летней женщины. По данным следствия, вечером 21 апреля 2018 года последняя, вместе с супругом и тремя малолетними детьми приехала в гости матери, у которой они остались на ночь. Ночью мать женщины, проснувшись, почувствовала запах гари и обнаружила возгорание в комнате, в связи с чем разбудила дочь и ее супруга. Самостоятельно потушить пожар не удалось. Хозяйке дома и мужчине удалось выбежать из помещения, а женщина и трое детей остались в домовладении, в результате чего погибли, передает официальный портал регионального СК РФ. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Фото: kuban.sledcom.ru.
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