В Курске сгорела пилорама

Сообщение о возгорании на улице Соловьиной поступило накануне около полуночи

По данным регионального ГУ МЧС, к месту происшествия направили огнеборцев пяти пожарных частей города, медиков, электриков и полицейских. Справиться с пожаром в ангаре площадью 150 квадратных метров удалось за несколько минут.

В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.