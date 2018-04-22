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В Курске сгорела пилорама
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В Курске сгорела пилорама 

Курские известия 6 минут назад
Фото: Курские известия
Сообщение о возгорании на улице Соловьиной поступило накануне около полуночи
По данным регионального ГУ МЧС, к месту происшествия направили огнеборцев пяти пожарных частей города, медиков, электриков и полицейских. Справиться с пожаром в ангаре площадью 150 квадратных метров удалось за несколько минут.
— В результате пожара в металлическом ангаре внутри повреждены 2 куб. м досок, 5 кладок реек, оборудование, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.
В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.
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