За вчерашний вечер и прошедшую ночь ликвидированы пожары в Губкинском и Коротчаево

Огонь в бамовском доме в Губкинском был полностью потушен к трем часам ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО . Огнеборцы подтверждают, что помощь вызвали поздно: когда приехали расчеты, крыша горела уже на площади около 500 квадратных метров.

Дом поврежден огнем на площади ориентировочно 600 квадратных метров, пострадавших нет. На месте пожара работали 33 человека личного состава и 8 единиц техники МЧС России.

В момент тушения пожара администрация города предоставила автобус для обогрева жильцов пострадавшего дома. Подготовлен пункт временного размещения, в котором находятся три человека, остальные жильцы дома разместились у родственников и знакомых.

Сразу же, вечером, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы города, где рассматривались вопросы по обеспечению жильём людей пострадавших от пожара. На месте пожара работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.

Буквально через час после того как пожар в Губкинском был потушен, подняли тревогу в Коротчаево: в 2.50 на Зимней базе ЗАО «Еврокор» произошло возгорание в жилом вагончике. В 3.39 пожар был ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждены внутренняя обшивка стен и кровля по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ГУ МЧС России по ЯНАО напоминает, что ваш дом входит в группу риска, если:

— У вас есть кладовки на лестничных площадках и под маршами в подъезде дома.

— Загромождены мебелью и другими предметами двери, места общего пользования в многоквартирных жилых домах.

— Жильцы хранят горючие материалы на чердаках и в свайных пространствах.

— В подъездах, на чердаках, в свайных пространствах курят.

— Жильцы эксплуатируют электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

— Неисправна изоляция электропроводки. Электропроводка должна иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.

— Жильцы включают в электросеть одновременно несколько электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

— Электропроводка подвешена на гвоздях или заклеена обоями.

— Жильцы обертывают электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами.

— Жильцы оставляют без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы.

— Жильцы отогревают открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем (отогревать следует горячей водой или песком).

— Возле дома накопились горы мусора, тары и других горючих материалов.

— Жильцы разводят костры вблизи жилых домов (на расстоянии не более 50 м).

— Жильцы хранят запасные баллоны с горючими газами в квартирах, жилых комнатах, а в местах общего пользования, на путях эвакуации, лестничных клетках, в свайных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.